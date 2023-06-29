Невролог рассказала о симптомах и методах лечения заболевания Джо Байдена

Невролог Липфорд: апноэ связано с сердечными приступами, инсультами и проблемами с памятью

Невролог Мелисса Липфорд рассказала о симптомах и методах лечения апноэ сна — синдрома, с которым столкнулся президент США Джо Байден. Ее мнение приводит USA Today.

Липфорд отметила, что апноэ — это распространенное состояние, при котором во сне происходят многочисленные, кратковременные остановки дыхания. По ее словам, существует несколько типов этого заболевания, наиболее распространенным является обструктивный тип.

Обструктивное апноэ сна появляется из-за расслабления мышц задней части горла. Вялые мышцы полностью или частично блокируют поступление воздуха в легкие, из-за этого мозг ощущает нехватку кислорода и будит человека, чтобы открыть дыхательные пути Мелисса Липфорд невролог

Врач отметила, что ночные пробуждения из-за апноэ настолько короткие, что человек их не запоминает. Однако частое прерывание сна плачевно сказывается на состоянии здоровья, говорит Липфорд. Страдающие от апноэ люди ощущают вялость, у них снижается способность к концентрации и вниманию. «Кроме того, наличие апноэ во сне связано с высоким кровяным давлением, сердечными приступами, инсультами и проблемами с памятью», — рассказала невролог.

Специалистка подчеркнула, что лекарства от апноэ не существует. Наиболее эффективным методом лечения считается использование аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях. Липфорд объяснила, что это устройство выглядит как лицевая маска или назальная подушечка, которая поставляет поток воздуха в верхние дыхательные пути и держит их открытыми. Кроме того, пациентам с апноэ рекомендуют контролировать вес, избегать употребления алкоголя и сна на спине.

Ранее в Белом доме сообщили, что Джо Байден начал использовать аппарат для борьбы с апноэ во время сна. Пояснения администрации последовали после того, как внимание журналистов привлекли необычные следы на лице президента.