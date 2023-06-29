Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:23, 29 июня 2023Забота о себе

Невролог рассказала о симптомах и методах лечения заболевания Джо Байдена

Невролог Липфорд: апноэ связано с сердечными приступами, инсультами и проблемами с памятью

Фото: Leah Millis / Reuters

Невролог Мелисса Липфорд рассказала о симптомах и методах лечения апноэ сна — синдрома, с которым столкнулся президент США Джо Байден. Ее мнение приводит USA Today.

Липфорд отметила, что апноэ — это распространенное состояние, при котором во сне происходят многочисленные, кратковременные остановки дыхания. По ее словам, существует несколько типов этого заболевания, наиболее распространенным является обструктивный тип.

Обструктивное апноэ сна появляется из-за расслабления мышц задней части горла. Вялые мышцы полностью или частично блокируют поступление воздуха в легкие, из-за этого мозг ощущает нехватку кислорода и будит человека, чтобы открыть дыхательные пути

Мелисса Липфордневролог

Врач отметила, что ночные пробуждения из-за апноэ настолько короткие, что человек их не запоминает. Однако частое прерывание сна плачевно сказывается на состоянии здоровья, говорит Липфорд. Страдающие от апноэ люди ощущают вялость, у них снижается способность к концентрации и вниманию. «Кроме того, наличие апноэ во сне связано с высоким кровяным давлением, сердечными приступами, инсультами и проблемами с памятью», — рассказала невролог.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022
Почему снятся ночные кошмары? И как от них избавиться? Объясняет врач
Почему снятся ночные кошмары?И как от них избавиться? Объясняет врач
15 мая 2023

Специалистка подчеркнула, что лекарства от апноэ не существует. Наиболее эффективным методом лечения считается использование аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях. Липфорд объяснила, что это устройство выглядит как лицевая маска или назальная подушечка, которая поставляет поток воздуха в верхние дыхательные пути и держит их открытыми. Кроме того, пациентам с апноэ рекомендуют контролировать вес, избегать употребления алкоголя и сна на спине.

Ранее в Белом доме сообщили, что Джо Байден начал использовать аппарат для борьбы с апноэ во время сна. Пояснения администрации последовали после того, как внимание журналистов привлекли необычные следы на лице президента.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» оценил влияние ухода ЧВК «Вагнер» на ситуацию в зоне СВО
    Экономист оценил увеличение налога для богатых россиян
    Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
    Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России
    Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта
    Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой
    Названы самые популярные у россиян подержанные кроссоверы
    В России появился уникальный сервис для знакомств
    Путин призвал делать российскую одежду пригодной для использования
    Названо условие вступления Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.