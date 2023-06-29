Еще один концерт Дианы Арбениной состоялся в Краснодаре

Еще один концерт Дианы Арбениной прошел в Краснодаре после отмены нескольких выступлений

Еще один концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной состоялся в Краснодаре. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Изначально артистка планировала выступить в российском городе 12 июня, однако из-за травмы спины, полученной в мае, исполнительница смогла выйти на сцену только 28 числа. Видео с концерта Арбенина разместила в социальной сети.

Ранее в Ростове-на-Дону состоялся концерт Арбениной после информации о его отмене. Исполнительница вышла на сцену культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» 27 июня.

«25 лет мы точно встречаемся уже, и Ростов-на-Дону — один из самых первых "снайперских" городов, нас связывает огромная история. И это самый важный концерт, потому что 24 июня мы все следили и очень переживали, когда Ростов был в эпицентре [событий]. Я поняла, что мы обязательно приедем, будем здесь и будем петь», — поделилась Арбенина в начале своего выступления.

5 июня певица объявила о переносе концертов по состоянию здоровья.