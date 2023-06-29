Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:26, 29 июня 2023Культура

Еще один концерт Дианы Арбениной состоялся в Краснодаре

Еще один концерт Дианы Арбениной прошел в Краснодаре после отмены нескольких выступлений

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Еще один концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной состоялся в Краснодаре. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Изначально артистка планировала выступить в российском городе 12 июня, однако из-за травмы спины, полученной в мае, исполнительница смогла выйти на сцену только 28 числа. Видео с концерта Арбенина разместила в социальной сети.

Ранее в Ростове-на-Дону состоялся концерт Арбениной после информации о его отмене. Исполнительница вышла на сцену культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» 27 июня.

«25 лет мы точно встречаемся уже, и Ростов-на-Дону — один из самых первых "снайперских" городов, нас связывает огромная история. И это самый важный концерт, потому что 24 июня мы все следили и очень переживали, когда Ростов был в эпицентре [событий]. Я поняла, что мы обязательно приедем, будем здесь и будем петь», — поделилась Арбенина в начале своего выступления.

5 июня певица объявила о переносе концертов по состоянию здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме заявили об исключении «Вагнера» из участников СВО перед мятежом
    Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии
    Херш заявил об угрозе для политики Байдена на Украине
    Одна из беднейших стран мира захотела покупать пшеницу у России за свою валюту
    В российском регионе товаровед вступила в борьбу с грабителем и отобрала коньяк
    Сеймур Херш рассказал об усилении Путина после мятежа Пригожина
    Названо время восстановления движения аэроэкспрессов в «Домодедово»
    Анна Семенович назвала процедуры своей бьюти-рутины
    Ограниченная по времени диета оказалась способна улучшать выносливость
    Сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли продали за миллионы рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.