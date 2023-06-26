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14:58, 26 июня 2023Культура

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили

Baza: концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Причины отмены выступления, запланированного на 27 июня в культурно-спортивном комплексе «Экспресс», не раскрываются. За день до этого исполнительница вышла на связь с подписчиками и подтвердила, что концерт остается в силе.

Ранее Диана Арбенина назвала причину отмены концерта «Ночных снайперов» в Кузбассе. Исполнительница опубликовала сообщение от организаторов, в котором говорится об отказе сотрудничать с музыкальным коллективом.

5 июня певица объявила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Она призвала СМИ не распространять фейковую информацию о ней и ее деятельности. Певица подчеркнула, что намерена остаться в России, со своими слушателями.

В апреле сообщалось об отмене концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в разных городах России. Причиной таких решений со стороны площадок связывают с тем, что артистка выступала с критикой специальной военной операции на Украине.

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    Анастасия Астахова
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