Отмену концерта Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону опровергли

Сотрудник КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону сообщил, что концерт Арбениной не отменили

Сотрудник культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» в Ростове-на-Дону в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» 27 июня состоится, несмотря на сообщения о его отмене.

«Да, будет», — ответил сотрудник площадки в ответ на вопрос «Ленты.ру» о том, планируется ли проведение мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерт группы «Ночные снайперы», запланированный на 27 июня в КСК «Экспресс» в Ростове-на-Дону, отменен. Об этом сообщила ТАСС депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, которая просила руководство концертной площадки отменить выступление. По ее словам, руководство площадки ответило, что «концерт не планировался в принципе», хотя Арбенина писала о нем в своем Telegram-канале. О переносе концерта также сообщал Telegram-канал Baza.

Ранее Диана Арбенина назвала причину отмены концерта «Ночных снайперов» в Кузбассе. Исполнительница опубликовала сообщение от организаторов, в котором говорится об отказе сотрудничать с музыкальным коллективом.

5 июня певица объявила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Она призвала СМИ не распространять фейковую информацию о ней и ее деятельности. Певица подчеркнула, что намерена остаться в России, со своими слушателями.