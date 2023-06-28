В Ростове-на-Дону состоялся концерт Арбениной после информации о его отмене

В Ростове-на-Дону состоялся концерт Дианы Арбениной после информации о его отмене

В Ростове-на-Дону состоялся концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной после информации о его отмене. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительница вышла на сцену культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» 27 июня. Ранее об отмене выступления заявляла депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, которая направила письма начальнику Северо-Кавказской железной дороги (именно этой организации принадлежит площадка) и руководству самого КСК с требованием отменить концерт Арбениной.

Руководство «Экспресс» отреагировало на требование государственной деятельницы, заявив, что выступление не состоится по техническим причинам, однако в день запланированного концерта сообщило, что Арбенина все-таки выйдет на сцену. О причинах изменения решения неизвестно.

«25 лет мы точно встречаемся уже, и Ростов-на-Дону — один из самых первых "снайперских" городов, нас связывает огромная история. И это самый важный концерт, потому что 24 июня мы все следили и очень переживали, когда Ростов был в эпицентре [событий]. Я поняла, что мы обязательно приедем, будем здесь и будем петь», — поделилась Арбенина в начале своего выступления.

5 июня певица объявила о переносе концертов по состоянию здоровья.

