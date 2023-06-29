В НАТО указали на большие трудности ВСУ из-за упорной обороны российских военных

Главком сил НАТО в Европе Каволи: контрнаступление ВСУ столкнулось с большими трудностями

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулось с большими трудностями из-за упорной обороны российских военных на заранее подготовленных позициях и поэтому еще не достигло значимых успехов на поле боя, заявил главком сил НАТО в Европе и генерал армии США Кристофер Каволи, сообщает Financial Times.

«У России все еще есть преимущество [над Украиной] в массе [людей и техники]», — указал генерал в частной беседе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности быстрого контрнаступления. «Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», — сказал Данилов.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 2023 год и ближайшие месяцы можно назвать решающими в ситуации на Украине. «С большой долей вероятности это сейчас решающий год, решающие месяцы», — сказал глава немецкого оборонного ведомства, добавив, что делает ставку на большое контрнаступление ВСУ.