Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
14:30 (Мск)
Тамара Корпач
Уимблдон — квалификация (ж)
Триумф
Сегодня
15:00 (Мск)
Урал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ига Свёнтек
Сегодня
17:30 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Катержина Синякова
Сегодня
19:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
10:36, 29 июня 2023Спорт

Клуб Месси возглавил бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины

«Интер Майами», за который играет Месси, возглавил бывший тренер «Барселоны» Мартино

Фото: Michael Steele / Getty Images

Аргентинец Херардо Мартино назначен главным тренером клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте команды.

Сроки контракта со специалистом и финансовые условия не раскрываются. «У клуба есть необходимая инфраструктура, чтобы быть конкурентоспособным в MLS, и я верю, что с упорным трудом и приверженностью каждого мы сможем добиться этого», — заявил Мартино.

Мартино — бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины. В этих командах он работал с форвардом Лионелем Месси, который в июне присоединился к «Интеру Майами».

Последним местом работы Мартино была сборная Мексики. Тренер покинул команду в декабре 2022 года после ее вылета с чемпионата мира в Катаре.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины
    75-летняя женщина примерила молодежные наряды и восхитила пользователей сети
    В ЛНР заявили о подрыве украинской ДРГ на собственных минах
    В части российского региона ввели режим ЧС
    Клуб Месси возглавил бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины
    Роспотребнадзор назвал причину отравления 86 детей в оздоровительном лагере
    Отца найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО
    Четырех казахов задержали при попытке украсть кабель с космодрома Байконур
    Исследователь старения поделился способом помолодеть на десять лет
    Названо лучшее время суток для вылета в отпуск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.