Клуб Месси возглавил бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины

«Интер Майами», за который играет Месси, возглавил бывший тренер «Барселоны» Мартино

Аргентинец Херардо Мартино назначен главным тренером клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщается на сайте команды.

Сроки контракта со специалистом и финансовые условия не раскрываются. «У клуба есть необходимая инфраструктура, чтобы быть конкурентоспособным в MLS, и я верю, что с упорным трудом и приверженностью каждого мы сможем добиться этого», — заявил Мартино.

Мартино — бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины. В этих командах он работал с форвардом Лионелем Месси, который в июне присоединился к «Интеру Майами».

Последним местом работы Мартино была сборная Мексики. Тренер покинул команду в декабре 2022 года после ее вылета с чемпионата мира в Катаре.