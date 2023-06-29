Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 29 июня 2023Наука и техника

Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

Компания Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

Фото: Sierra Space

Компания Sierra Space работает над созданием новой версии космического корабля Dream Chaser, предназначенного для грузов и людей. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Sierra Space Тома Вайса сообщает SpaceNews.

По его словам, вторая версия космического корабля будет на 40 процентов более грузоподъемной, чем первая, и сможет осуществлять отправку в космос сразу людей (до шести человек) и грузов.

Говоря о долгосрочных планах на Dream Chaser, руководитель заметил, что Sierra Space изучает тенденции в современных двигателестроении и материаловедении, позволяющие запускать космический корабль горизонтальным способом, то есть использования ракеты в качестве средства выведения.

Материалы по теме:
Три американских батута Как США побеждают Россию в космической отрасли
Три американских батутаКак США побеждают Россию в космической отрасли
26 января 2017
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

В июне SpaceNews сообщило, что американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на МКС.

В апреле прошлого года издание написало, что Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

    Sierra Space создаст новую версию космического корабля Dream Chaser

    МАГАТЭ высказалось о ситуации на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

    Женщина провела отпуск на известном курорте и внезапно стала героиней секс-видео

    Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

    Победитель «Фабрики звезд» рассказал о травле в интернете

    Украина подала иск против Ирана

    Двух российских гаишников отправили в колонию за взятку и принуждение к сексу

    В Россию привезли обновленную Honda

    Россия займется добычей металла в Латинской Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости