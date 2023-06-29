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09:02, 29 июня 2023Россия

Дроны сбросили взрывчатку на граничащий с Украиной российский регион

Белгородский губернатор Гладков заявил, что дроны сбросили взрывчатку на окраине Лозовой

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На окраине хутора Лозовая в Белгородской области дроны сбросили взрывчатку. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотников три взрывных устройства в Борисовском районе. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

За 27 июня Белгородскую область атаковали более 30 раз. В частности, девять артиллерийских снарядов выпустили по селу Нехотеевка, три — по Журавлевке, два — по селу Наумовка. До этого в регионе резко изменилась интенсивность обстрелов — за сутки она сократилась с 91 до 7.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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