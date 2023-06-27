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11:07, 27 июня 2023Россия

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгородской области интенсивность обстрелов изменилась с 91 до 7

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По информации главы, интенсивность обстрелов Белгородчины изменилась с 91 до 7.

Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе за прошлые сутки было зафиксировано 7 прилетов. «По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 2», — написал белгородский губернатор.

По его сведениям, ни в одном из населенных пунктов Белгородской области пострадавших и разрушений не было.

Ранее сообщалось, что атаке со стороны Украины подвергся завод по производству стекла для американской компании Apple в Белгородской области.

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    Анна Щербакова
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