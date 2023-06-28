Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки — их зафиксировали более 30. Об обстрелах, зафиксированных за 27 июня, он сообщил в своем Telegram.
По его словам, 9 артиллерийских снарядов выпустили по селу Нехотеевка, 3 по Журавлевке, 2 — по селу Наумовка. В населенных пунктах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Помимо этого, в Валуйском городском округе с Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотников четыре снаряда — они упали в селе Долгое. В результате оказалась повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.
Также два минометных снаряда противник выпустил в Волоконовском районе по окраине хутора Старый, разрушений нет. Кроме того, Украина ударила по селу Терезовка, выпустив восемь минометных снарядов. Никто не получил ранений.
26 июня в регионе резко изменилась интенсивность обстрелов — за сутки она сократилась с 91 до 7. В тот день под обстрел попал только Шебекинский городской округ.
В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.