Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 27 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки — их зафиксировали более 30. Об обстрелах, зафиксированных за 27 июня, он сообщил в своем Telegram.

По его словам, 9 артиллерийских снарядов выпустили по селу Нехотеевка, 3 по Журавлевке, 2 — по селу Наумовка. В населенных пунктах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Помимо этого, в Валуйском городском округе с Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотников четыре снаряда — они упали в селе Долгое. В результате оказалась повреждена кровля одного из сельхозпредприятий.

Также два минометных снаряда противник выпустил в Волоконовском районе по окраине хутора Старый, разрушений нет. Кроме того, Украина ударила по селу Терезовка, выпустив восемь минометных снарядов. Никто не получил ранений.

26 июня в регионе резко изменилась интенсивность обстрелов — за сутки она сократилась с 91 до 7. В тот день под обстрел попал только Шебекинский городской округ.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.