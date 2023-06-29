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23:46, 29 июня 2023Мир

В России заявили о завершении мобилизационного резерва на Украине

Постпред России при ООН Небензя заявил о завершении мобилизационного резерва на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Киева не осталось собственных вооружений. Его слова опубликовало РИА Новости.

Небензя заявил, что ситуация идет к завершению мобилизационного резерва на Украине, и подчеркнул, что военные страны могут использовать только оружие, поставляемое странами НАТО, поскольку «другого практически нет». Он также указал на большие потери Киева в конфликте с Москвой.

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Ранее Небензя заявил об упущенном шансе мира на Украине. По его мнению, возможность урегулирования конфликта на прежних условиях была потеряна весной 2022 года. «Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — заявил российский постпред.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил начало мирных переговоров с Россией на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава государства представил ее на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре 2022 года.

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    Марина Совина
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