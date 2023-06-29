Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда российских компаний

Euroclear возобновил расчеты по ценным бумагам не попавших под сакнции российских компаний

Европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по акциям ряда российских компаний. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «РБК Инвестиции».

В список вошли бумаги не попавших под санкции компаний, в том числе «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Норникеля», «Мечела», Московской биржи, «Интер РАО», «Магнита», и другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN. Всего в письме перечислены 137 российских локальных бумаг, которые вновь стали доступны для расчетов во внешнем периметре в Euroclear Bank с 26 июня 2023 года. Депозитарий также расширил список торгуемых ОФЗ и евробондов.

Euroclear отметил, что возобновил расчеты по тем российским бумагам, которые не подлежат заморозке в связи с сакнциями и по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе. В европейском депозитарии добавили, что перечень таких ценных бумаг может расширяться после операционных проверок.

В марте 2022 года Clearstream и Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД). Блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами. Центробанк России оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов на 30 ноября 2022 года в 5,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Euroclear в первом квартале 2023 года получил рекордную прибыль — 734 миллиона евро. Депозитарий признал, что ограничения в отношении России внесли существенный вклад в финансовые результаты квартала. Без учета доходов от вложений замороженных российских активов его прибыль составила бы 256 миллионов евро.