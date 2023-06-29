Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда российских компаний
Европейский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по акциям ряда российских компаний. Об этом со ссылкой на письмо организации сообщает «РБК Инвестиции».
В список вошли бумаги не попавших под санкции компаний, в том числе «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Норникеля», «Мечела», Московской биржи, «Интер РАО», «Магнита», и другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN. Всего в письме перечислены 137 российских локальных бумаг, которые вновь стали доступны для расчетов во внешнем периметре в Euroclear Bank с 26 июня 2023 года. Депозитарий также расширил список торгуемых ОФЗ и евробондов.
Euroclear отметил, что возобновил расчеты по тем российским бумагам, которые не подлежат заморозке в связи с сакнциями и по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе. В европейском депозитарии добавили, что перечень таких ценных бумаг может расширяться после операционных проверок.
В марте 2022 года Clearstream и Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД). Блокировка счета привела к остановке операций российских клиентов с иностранными ценными бумагами. Центробанк России оценил объем заблокированных за границей активов российских инвесторов на 30 ноября 2022 года в 5,7 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Euroclear в первом квартале 2023 года получил рекордную прибыль — 734 миллиона евро. Депозитарий признал, что ограничения в отношении России внесли существенный вклад в финансовые результаты квартала. Без учета доходов от вложений замороженных российских активов его прибыль составила бы 256 миллионов евро.