Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:42, 29 июня 2023Ценности

Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов

Худоба 48-летней Анджелины Джоли на новых снимках смутила поклонников

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Голливудская актриса Анджелины Джоли вышла в свет с детьми и смутила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

48-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка вместе с сыном Паксом и дочерьми Шайло и Захарой. Телезвезду запечатлели в черном платье длины макси и тренче бежевого цвета в сочетании с туфлями на высоком каблуке. Среди прочего она надела солнцезащитные очки, а волосы распустила. На кадрах видно, что Джоли предпочла нюдовый макияж.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Читатели издания неоднозначно отнеслись к новому наряду и внешности актрисы, о чем принялись писать под фотографиями. «Анджелина выглядит болезненно. Слишком худая», «Брюнеткой ей было лучше», «Самая скучная актриса Голливуда из-за однообразных нарядов», «Почему она в тренче, а остальные — в футболках?», «В Нью-Йорке жара», — высказывались фанаты.

В октябре 2021 года Анджелина Джоли появилась на публике и подверглась критике в соцсетях из-за внешнего вида. Знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные», которая состоялась в Риме, вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Папарацци сняли ее на красной ковровой дорожке в серебристом платье длины макси люксового бренда Atelier Versace. Ее наряд дополняло несколько украшений. На размещенных кадрах были видны наращенные волосы звезды.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Орбан рассказал об оценках Путина насчет украинской армии
    Озвучена новая польза чтения для детей
    Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов
    Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню
    В США рассказали об угрозе ядерной войны из-за гарантий НАТО для Украины
    Глава Херсонской области заявил о контроле ВС РФ ситуации у Антоновского моста
    Четырехлетняя россиянка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию
    Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных
    Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов
    Москвичам предрекли тропическую погоду
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.