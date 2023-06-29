Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов

Худоба 48-летней Анджелины Джоли на новых снимках смутила поклонников

Голливудская актриса Анджелины Джоли вышла в свет с детьми и смутила поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

48-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка вместе с сыном Паксом и дочерьми Шайло и Захарой. Телезвезду запечатлели в черном платье длины макси и тренче бежевого цвета в сочетании с туфлями на высоком каблуке. Среди прочего она надела солнцезащитные очки, а волосы распустила. На кадрах видно, что Джоли предпочла нюдовый макияж.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к новому наряду и внешности актрисы, о чем принялись писать под фотографиями. «Анджелина выглядит болезненно. Слишком худая», «Брюнеткой ей было лучше», «Самая скучная актриса Голливуда из-за однообразных нарядов», «Почему она в тренче, а остальные — в футболках?», «В Нью-Йорке жара», — высказывались фанаты.

В октябре 2021 года Анджелина Джоли появилась на публике и подверглась критике в соцсетях из-за внешнего вида. Знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные», которая состоялась в Риме, вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Папарацци сняли ее на красной ковровой дорожке в серебристом платье длины макси люксового бренда Atelier Versace. Ее наряд дополняло несколько украшений. На размещенных кадрах были видны наращенные волосы звезды.