Сеймур Херш: при текущей скорости наступления ВСУ нужно 117 лет для возвращения территорий

Вооруженным силам Украины (ВСУ) при текущей скорости контрнаступления нужно 117 лет для возвращения контроля над утраченными территориями. Необходимое украинским военным время назвал американский журналист Сеймур Херш в своем блоге.

По словам его источников, за последние десять дней украинские войска «не пробились через российскую оборону каким-либо существенным образом». «При таких темпах, как шутливо сказал один информированный чиновник, военным Зеленского потребуется 117 лет», — написал он.

Херш также отметил, что за первые две недели конфликта украинские военные захватили лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них — открытая местность. Напротив, Россия сейчас контролирует 103 тысячи квадратных километров.

Ранее главком сил НАТО в Европе и генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что контрнаступление ВСУ столкнулось с большими трудностями из-за упорной обороны российских военных на заранее подготовленных позициях и поэтому еще не достигло значимых успехов на поле боя.