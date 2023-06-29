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16:52, 29 июня 2023Мир

Херш назвал необходимое ВСУ время для возвращения территорий

Сеймур Херш: при текущей скорости наступления ВСУ нужно 117 лет для возвращения территорий
СюжетРоссия и НАТО:
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Вооруженным силам Украины (ВСУ) при текущей скорости контрнаступления нужно 117 лет для возвращения контроля над утраченными территориями. Необходимое украинским военным время назвал американский журналист Сеймур Херш в своем блоге.

По словам его источников, за последние десять дней украинские войска «не пробились через российскую оборону каким-либо существенным образом». «При таких темпах, как шутливо сказал один информированный чиновник, военным Зеленского потребуется 117 лет», — написал он.

Херш также отметил, что за первые две недели конфликта украинские военные захватили лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них — открытая местность. Напротив, Россия сейчас контролирует 103 тысячи квадратных километров.

Ранее главком сил НАТО в Европе и генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что контрнаступление ВСУ столкнулось с большими трудностями из-за упорной обороны российских военных на заранее подготовленных позициях и поэтому еще не достигло значимых успехов на поле боя.

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    Семен Александров
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