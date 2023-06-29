Херш заявил об угрозе для политики Байдена на Украине

Журналист Херш заявил об угрозе для политики президента США Байдена на Украине

Журналист Сеймур Херш заявил об угрозах для Белого дома на фоне боевых действий на Украине. Об этом сказано в его блоге.

«Текущая статистика боевых действий, которой со мной поделились, позволяет предположить, что общая внешняя политика администрации [президента США Джо] Байдена может оказаться под угрозой на Украине. Это также вызывает вопросы относительно участия альянса НАТО, который обеспечивает украинские силы обучением и оружием для нынешнего отстающего контрнаступления», — написал он.

По его словам, за первые две недели конфликта украинские военные захватили лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них — открытая местность. Напротив, Россия сейчас контролирует 103 тысячи квадратных километров в зоне конфликта.

Он также добавил, что за последние десять дней украинские войска так и не смогли прорвать российскую оборону. Такими темпами, по словам информированного чиновника Херша, украинским военным понадобится 117 лет, чтобы вытеснить российские войска.

Ранее власти Украины признали нехватку боеприпасов и превосходство российских сил. Киеву не хватает снарядов и ракет крупного калибра, также ограничены возможности авиации, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

