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16:10, 29 июня 2023Мир

Херш заявил об угрозе для политики Байдена на Украине

Журналист Херш заявил об угрозе для политики президента США Байдена на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Журналист Сеймур Херш заявил об угрозах для Белого дома на фоне боевых действий на Украине. Об этом сказано в его блоге.

«Текущая статистика боевых действий, которой со мной поделились, позволяет предположить, что общая внешняя политика администрации [президента США Джо] Байдена может оказаться под угрозой на Украине. Это также вызывает вопросы относительно участия альянса НАТО, который обеспечивает украинские силы обучением и оружием для нынешнего отстающего контрнаступления», — написал он.

По его словам, за первые две недели конфликта украинские военные захватили лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них — открытая местность. Напротив, Россия сейчас контролирует 103 тысячи квадратных километров в зоне конфликта.

Он также добавил, что за последние десять дней украинские войска так и не смогли прорвать российскую оборону. Такими темпами, по словам информированного чиновника Херша, украинским военным понадобится 117 лет, чтобы вытеснить российские войска.

Ранее власти Украины признали нехватку боеприпасов и превосходство российских сил. Киеву не хватает снарядов и ракет крупного калибра, также ограничены возможности авиации, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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    Виктория Кондратьева
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