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11:19, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине признали нехватку боеприпасов и превосходящие российские силы

Глава офиса Зеленского Подоляк признал нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезной обороной и превосходящим числом живой силы российских войск. Об этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, к настоящему времени линяя фронта растянулась более чем на 1,8 тысячи километров, а площадь заминированных полей составляет более чем 20 тысяч квадратных километров. Он пожаловался на нехватку снарядов и ракет крупного калибра и ограниченные возможности авиации ВСУ, из-за чего украинская армия не может поражать каналы подкрепления российских войск.

«Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тысяч солдат», — отметил Подоляк.

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    Алевтина Запольская
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