Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ

Яромир Ягр заявил, что не вернулся бы в НХЛ, если бы не выступления в «Авангарде»

Чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова спортсмена приводит YouTube-канал Spittin' Chiclets.

Ягр заявил, что не отыграл бы еще семь лет в НХЛ, если бы не уехал в омский «Авангард». «В России меньше матчей, перерывы на игры сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России больше тренировок, поэтому я был в гораздо лучшей форме и вернулся в НХЛ, набравшись новых сил», — пояснил он.

5 февраля Ягр установил рекорд по голам в профессиональной карьере. Незадолго до своего 51-летия в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» он забросил свою 1099-ю шайбу с учетом матчей за национальную сборную.

Ягр играл в «Авангарде» в 2004-2005 году и с 2008-го по 2011-й. Он также известен по выступлениям за девять различных клубов НХЛ. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» форвард дважды завоевывал Кубок Стэнли. В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.