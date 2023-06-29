Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:1
Завершен
Каролина Плишкова
Истбурн (ж)
Стефанос Циципас
1:2
Завершен
Янник Ханфман
Мальорка
Элина Аванесян
0:2
Завершен
Сторм Хантер
Уимблдон — квалификация (ж)
Лейла Фернандес
0:2
Завершен
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
07:08, 29 июня 2023Спорт

Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ

Яромир Ягр заявил, что не вернулся бы в НХЛ, если бы не выступления в «Авангарде»

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова спортсмена приводит YouTube-канал Spittin' Chiclets.

Ягр заявил, что не отыграл бы еще семь лет в НХЛ, если бы не уехал в омский «Авангард». «В России меньше матчей, перерывы на игры сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России больше тренировок, поэтому я был в гораздо лучшей форме и вернулся в НХЛ, набравшись новых сил», — пояснил он.

5 февраля Ягр установил рекорд по голам в профессиональной карьере. Незадолго до своего 51-летия в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» он забросил свою 1099-ю шайбу с учетом матчей за национальную сборную.

Ягр играл в «Авангарде» в 2004-2005 году и с 2008-го по 2011-й. Он также известен по выступлениям за девять различных клубов НХЛ. Вместе с «Питтсбург Пингвинс» форвард дважды завоевывал Кубок Стэнли. В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости
    Береговая охрана США нашла останки погибших на батискафе «Титан». Что известно о поисках жертв крушения?
    Россиянин изнасиловал и попытался убить падчерицу
    В Госдуму внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции
    В России снизилась добыча газа
    В российском регионе нашли тело пропавшего мальчика
    Психолог объяснила любовь некоторых женщин к годящимся в отцы мужчинам
    В ЕС призвали возобновить диалог с Москвой и не уступать требованиям Зеленского
    Футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов
    Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ
    Оценены шансы Трампа в суде против обвинившей его в изнасиловании журналистки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.