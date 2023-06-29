Стало известно о рекордно высокой зарплате тренера сборной Саудовской Аравии

UOL: Жорже Жезуш будет получать рекордно высокую зарплату в сборной Саудовской Аравии

Стало известно о рекордно высокой зарплате главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу Жорже Жезуша. Об этом сообщает UOL.

По информации издания, 68-летний специалист подпишет соглашение с командой в ближайшие дни. По условиям контракта, он будет получать 10 миллионов евро ежегодно. Это самый высокий показатель среди тренеров всех национальных сборных в мире.

Жезуш известен по работе в «Спортинге» и «Бенфике», которую трижды приводил к победе в чемпионате Португалии и дважды выводил в финал Лиги Европы. В 2018-2019 году он возглавлял «Аль-Наср» и вместе с командой выиграл Суперкубок Саудовской Аравии.

30 декабря 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира благодаря переходу в «Аль-Наср». Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.