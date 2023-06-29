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18:08, 29 июня 2023Забота о себе

Психолог объяснил желание Филиппа Киркорова омолодиться

Психолог Зберовский: Киркоров увлекся пластикой, чтобы стать интереснее для молодежи

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Филипп Киркоров увлекся пластикой, чтобы расширить свою целевую аудиторию, считает психолог Андрей Зберовский. Такое мнение он высказал в беседе с «Пятым каналом».

Специалист объяснил, что поклонникам творчества 56-летнего поп-исполнителя не стоит переживать, что тот изуродует себя до неузнаваемости бесчисленными пластическими операциями. Чрезмерное желание Киркорова омолодиться обусловлено не психологическими проблемами, а прагматизмом и коммерческим расчетом. По мнению Зберовского, певец просто хочет стать интереснее для молодежи и повысить свою узнаваемость среди людей 20-30 лет.

Тот же Басков и Киркоров периодически поют песни, рассчитанные на более молодую аудиторию. Они не хотят оставаться с теми, кому 40-50 лет, они идут в более молодые сегменты — людей 20-30 лет, и даже в подростковую среду могут заходить своими песнями. И для молодого сегмента надо выглядеть по-другому, чтобы казаться своим, чтобы попадать в эту целевую аудиторию

Андрей Зберовский психолог
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Психолог уверен, что для Киркорова решение изменить имидж и сделать липосакцию, абдоминопластику и еще ряд эстетических операций было совершенно верным, так как это оправдано коммерчески.

Ранее Киркоров показал горизонтальный шрам на животе после очередной пластической операции. Он признался, что это не финал и он продолжит обращаться к хирургам, чтобы сохранить молодость. Певец впервые поделился впечатлениями от пережитых пластических операций в марте и признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры.

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    Наталья Обрядина
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