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20:29, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Российская блогерша назвала главную проблему съемок с детьми

Блогерша Ольга Кравцова рассказала, что не может снимать контент с сыном без его согласия
Ольга Кравцова

Ольга Кравцова. Кадр: ШАЦ / YouTube

Российская блогерша и актриса озвучки студии «Кубик в кубе» Ольга Кравцова рассказала, что не может привлекать 11-летнего сына к созданию контента без его согласия. Проблему съемок с детьми она обсудила с ведущими подкаста «Папа, закрой дверь!» комиком Михаилом Шацем (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) и его дочерью Софьей. Выпуск доступен на YouTube.

Кравцова назвала эту сложность главной в своей работе. «Я не могу знать, правильно я поступаю или нет. Естественно, у него есть границы, и его ничего невозможно заставить делать. И даже пытаться бессмысленно», — пожаловалась она. Блогерша также рассказала, что иногда предлагала сыну небольшие суммы денег за съемки в ее роликах.

При этом Кравцова отметила, что если ребенок снимался в рекламной интеграции, то получал полноценный гонорар. «Это было раньше. Сейчас он сам подходит ко мне и говорит: "Как я мог вообще запрещать тебе меня снимать и давать мне деньги?"» — поделилась актриса дубляжа.

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«Кубик в кубе» — студия, занимающаяся озвучкой фильмов и сериалов. Она была основана Ольгой Кравцовой и Русланом Габидуллиным в 2009 году. Сейчас Кравцова ведет блог в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на который подписано 337 тысяч человек.

Ранее популярный блогер Денис Кукояка рассказал о гонораре дочери. Он поделился, что за съемку роликов Василиса получает зарплату в игрушках и сладком.

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    Мария Большакова
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