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13:48, 29 июня 2023Силовые структуры

МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа российской трассе

МВД России проверит данные о поборах на закрытой из-за мятежа трассе под Ростовом-на-ДонуЧ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

МВД начало проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС Морозовского района Ростовской области брали взятки за проезд по закрытой из-за мятежа ЧВК «Вагнер» трассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, проверку проводит оперативно-разыскная часть собственной безопасности. Как уточняется, в сети появилось видео, на котором гражданин едет в машине и рассказывает, как вез с товарищами из Омска гуманитарную помощь военным в зону СВО. По его словам, в ночь на 25 июня на посту ГАИ в Морозовске сотрудник ГИБДД потребовал с них две тысячи рублей, чтобы не пришлось объезжать перекрытый участок. Мужчины согласились и проехали. Отмечается, что сам факт разговора при этом не зафиксирован.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. 27 июня дело прекратили.

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    Екатерина Власова
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