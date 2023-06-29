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09:40, 29 июня 2023Мир

Захарова указала на главную ошибку Запада при анализе событий 24 июня

Захарова: Запад ошибается, говоря о расколе и слабости России на фоне попытки мятежа

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на главную ошибку стран Запада при анализе событий 24 июня. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По ее словам, ряд западных аналитиков посчитал, что попытка мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня свидетельствует о расколе, хрупкости и слабости России. При этом российский народ, напротив, остался «консолидирован, понимает суть происходящих процессов, больше всего ценит мир», указала Захарова.

Дипломат привела выдержку из письма от одной гражданки России, в котором она указывает на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о расколе России после попытки мятежа.

«Говорить это — не знать русских. Два мужика в деревне могут лупить друг друга за стыренную по пьянке куру, но если придет медведь — они всегда объединятся», — написала она.

Ранее Захарова признала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Она рассказала, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности. «Были ли те, кто злорадствовал? Еще как были, куда же без них», — сказала дипломат.

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    Марина Совина
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