Захарова указала на главную ошибку Запада при анализе событий 24 июня
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на главную ошибку стран Запада при анализе событий 24 июня. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
По ее словам, ряд западных аналитиков посчитал, что попытка мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня свидетельствует о расколе, хрупкости и слабости России. При этом российский народ, напротив, остался «консолидирован, понимает суть происходящих процессов, больше всего ценит мир», указала Захарова.
Дипломат привела выдержку из письма от одной гражданки России, в котором она указывает на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о расколе России после попытки мятежа.
«Говорить это — не знать русских. Два мужика в деревне могут лупить друг друга за стыренную по пьянке куру, но если придет медведь — они всегда объединятся», — написала она.
Ранее Захарова признала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Она рассказала, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности. «Были ли те, кто злорадствовал? Еще как были, куда же без них», — сказала дипломат.