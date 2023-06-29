Определилось общее число выбранных на драфте НХЛ российских игроков

19 российских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ 2023 года

Определилось общее число российских игроков, выбранных на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего команды НХЛ пополнили 19 россиян. Это четвертый показатель среди всех национальностей. На первом месте оказались канадцы (87 игроков), на втором — американцы (49 хоккеистов), на третьем — шведы (25 человек).

Для российских хоккеистов это худший результат с 2017 года. Тогда на драфте клубы выбрали 18 человек.

Церемония прошла в Нэшвилле с 29 по 30 июня. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 лет до 21 года.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».