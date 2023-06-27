Стала известна дата начала нового сезона НХЛ

Новый сезон НХЛ начнется 11 октября, в первый день пройдет три матча

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. Об этом сообщается на сайте лиги.

Как стало известно, в первый день пройдет три матча: «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторс» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхокс» проведет поединок с «Питтсбург Пингвинс».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Турнир завершится 19 апреля, после чего начнется плей-офф.

14 июня «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.