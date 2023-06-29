Орбан рассказал об оценках Путина насчет украинской армии

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Путин в феврале 2022 года оценивал ВСУ как сильную армию

Президент России Владимир Путин незадолго до начала специальной военной операции оценивал Вооруженные силы Украины (ВСУ) как сильную и хорошо оснащенную армию. Об этих оценках заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Bild.

«По Украине он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо оснащена Западом. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт. Впечатление, которое он произвел на меня, заключалось в том, что, несмотря на этот факт, он считает, что время на стороне России», — рассказал политик о беседе во время визита в Москву 1 февраля 2022 года.

Орбан отметил, что Путин высказывался за мирное урегулирование территориальных претензий и конфликта с республикой. «Дипломатия [в итоге] потерпела неудачу, и теперь армия диктует [Киеву], что происходит. Мы должны взять политику и дипломатию обратно в свои руки — прекращение огня и переговоры. Только так мы можем спасти жизни прямо сейчас», — призвал венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан выразил мнение, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел ЕС.

Более того, венгерский лидер отказался называть Владимира Путина военным преступником и сообщил, что, по его мнению, Украина больше не является суверенным государством.

