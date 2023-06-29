Путин назвал основу суверенитета России

Путин: основой суверенитета России является сильное и ответственное гражданское общество

Основой суверенитета России является сильное и ответственное гражданское общество, заявил глава государства Владимир Путин. Трансляция пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что используя лучшие решения, которые выдвигают жители страны, необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки и благоустройства городов, а также формировать экономику предложения.

Выступления Путина на форуме началось с оваций. Гости, сидящие в зале, начали аплодировать стоя и выразили поддержку главе государства после событий 24 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последние события в государстве продемонстрировали высокий уровень консолидации общества и политических сил.

Вечером 23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. Затем он предупредил, что бойцы дойдут до Москвы. 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.