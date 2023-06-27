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12:52, 27 июня 2023Россия

В Кремле отметили высокий уровень консолидации общества и политических сил

Песков заявил о высоком уровне консолидации общества и политических сил

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Последние события в государстве показали высокий уровень консолидации общества и политических сил. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий», — отметил официальный представитель Кремля.

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