В Кремле отметили высокий уровень консолидации общества и политических сил

Песков заявил о высоком уровне консолидации общества и политических сил

Последние события в государстве показали высокий уровень консолидации общества и политических сил. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий», — отметил официальный представитель Кремля.