Генсек НАТО назвал законной акцию сожжения Корана в Швеции

Столтенберг: акция сожжения Корана в Швеции законная и не должна мешать вступлению в НАТО

Акция сожжения Корана в Швеции 28 июня не была незаконной и не должна мешать вступлению страны в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти действия оскорбительны и достойны осуждения, но они не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. «Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что продолжает финализировать вступление Швеции в альянс. По его мнению, Швеция выполнила все свои обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде.