МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции

МИД России: акция сожжения Корана в Швеции может привести к катастрофическим последствиям

Акция сожжения Корана в Швеции у главной мечети Стокгольма 28 июня стала провокационным актом исламофобии и может привести к неожиданным катастрофическим последствиям. Об этом предупредил специальный представитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

Он обвинил шведские власти в допущении этого провокационного акта исламофобии, прикрываемого рассуждениями «о пресловутой "свободе слова" и "демократии"». По его словам, Москва решительно отвергает подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма.

«Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих. Напомним, что в принятой 14 июня Советом Безопасности ООН резолюции 2686 выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией», — заявил Аскальдович.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.