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10:24, 29 июня 2023Бывший СССР

Захарова оценила предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Захарова раскритиковала предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в республике. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат раскритиковала инициативу украинского лидера, отметив при этом, что с ней он выступил сразу после предложения легализовать в стране лекарства на основе марихуаны.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить. Видимо, регистрацию однополых браков оставили на сладкое — ближе к Рождеству», — добавила Захарова.

Ранее Зеленский во время выступления в Верховной Раде вновь призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса. До этого глава республики также внес в парламент законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

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    Алевтина Запольская
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