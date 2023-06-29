Захарова оценила предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Захарова раскритиковала предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в республике. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат раскритиковала инициативу украинского лидера, отметив при этом, что с ней он выступил сразу после предложения легализовать в стране лекарства на основе марихуаны.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить. Видимо, регистрацию однополых браков оставили на сладкое — ближе к Рождеству», — добавила Захарова.

Ранее Зеленский во время выступления в Верховной Раде вновь призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса. До этого глава республики также внес в парламент законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.