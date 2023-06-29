МИД России прокомментировал сообщения о ранении колумбийцев в Краматорске

Захарова призвала расследовать инцидент с ранением колумбийцев в Краматорске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио W Radio Colombia выразила сожаление по поводу инцидента с ранением колумбийцев в Краматорске и призвала расследовать этот инцидент.

Дипломат напомнила, что, согласно сообщениям Минобороны, в здании, где находились граждане Колумбии, располагался командный пункт 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Она также добавила, что удары наносятся только по объектам, связанным с военной инфраструктурой.

Захарова обратила внимание на тот вопрос, почему гражданка Украины пригласила колумбийцев посетить именно это место, и призвала расследовать «истинный замысел этой женщины».

«Вы знаете, я никогда не слышала, чтобы Краматорск был центром гастрономии в этом регионе. Почему они именно там оказались? Но это именно след диверсантов киевского режима», — выразила мнение представитель МИД.

Ранее посольство России в Боготе назвало прифронтовой Краматорск неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где пострадали три гражданина страны. По словам главы государства, Россия напала «на трех беззащитных колумбийских мирных жителей», чем нарушила протоколы войны.

