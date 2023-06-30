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12:01, 30 июня 2023Мир

Лавров связал желание Запада заморозить конфликт на Украине с контрнаступлением

Глава МИД Лавров: Запад хочет заморозить конфликт на Украине и накачать ее оружием

Фото: Reuters

Западные страны пытаются временно заморозить конфликт на Украине, добиться прекращения огня и выиграть время, чтобы накачать Украину «в военном плане» и передать ей новые смертоносные дальнобойные орудия. С таким мнением выступил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге, трансляция опубликована на YouTube.

«Такое раздвоение и растроение личностей не помогает ориентироваться в ситуации», — убежден Лавров. Министр убежден, что главная цель заморозки конфликта — позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) преуспеть в контрнаступлении.

Кроме того, глава ведомства счел странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости завершения конфликта на Украине путем переговоров. Он напомнил, что сам дипломат, а также руководители Совета национальной безопасности США, лидеры Евросоюза и НАТО при этом настаивают на победе Украины.

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    Виктория Кондратьева
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