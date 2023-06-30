Huawei анонсировала запуск 5.5G

The Register: Huawei пообещала запустить стандарт связи 5.5G в 2024 году

Китайская корпорация Huawei анонсировала запуск нового стандарта связи 5.5G. Об этом сообщает издание The Register.

Представители компании рассказали о новом стандарте на мероприятии Mobile World Congress в Шанхае. В Huawei пообещали, что более продвинутая версия стандарта связи пятого поколения позволит улучшить возможности сети для операторов и бизнеса — «в 10 и 100 раз соответственно». Инженеры компании отметили, что соответствующие технологии уже прошли проверку, и тестовый запуск сетей 5.5G запланирован на первую половину 2024 года.

В сообщении Huawei говорится, что позже 5.5G окажется массовым стандартом. В компании отметили, что стандарт подразумевает подключение для людей, вещей, транспортных средств, промышленности и дома.

По словам журналистов The Register, кроме Huawei никто из телекоммуникационных компаний не использует номенклатуру 5.5G. Также консорциум 3GPP, который разрабатывает спецификации для мобильной телефонии, официально не объявлял о новом стандарте. Более продвинутый стандарт связи в 3GPP называют 5G-Advanced, который будет обеспечивать скорость передачи данных до 10 гигабайт в секунду.

Ранее Минцифры предложило создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. По информации «Коммерсанта», министерство хочет безвозмездно передать оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года.