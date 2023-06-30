Испанский тренер «Спартака» объяснил решение дать сыну русское имя
Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что отдал дань уважения клубу, назвав сына Николаем
Главный тренер московского «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль объяснил решение дать сыну русское имя. Слова специалиста приводит YouTube-канал команды.
«Это дань уважения клубу и всем людям здесь. Нам действительно здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно», — заявил Абаскаль.
29 мая специалист рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. В апреле в Москве тренер заключил брак со своей невестой Алехандрой. У пары родился первый ребенок.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив ЦСКА и «Зениту».