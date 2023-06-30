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17:24, 30 июня 2023Спорт

Испанский тренер «Спартака» объяснил решение дать сыну русское имя

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что отдал дань уважения клубу, назвав сына Николаем

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль объяснил решение дать сыну русское имя. Слова специалиста приводит YouTube-канал команды.

«Это дань уважения клубу и всем людям здесь. Нам действительно здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно», — заявил Абаскаль.

29 мая специалист рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. В апреле в Москве тренер заключил брак со своей невестой Алехандрой. У пары родился первый ребенок.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив ЦСКА и «Зениту».

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    Андрей Стрельцов
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