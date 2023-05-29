Испанский тренер «Спартака» дал сыну русское имя

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал сыну русское имя Гильермо-Николай

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижнего Новгорода» рассказал, что дал сыну русское имя. Его слова приводит РИА Новости.

Испанский специалист заявил, что назвал сына Гильермо-Николай. Он подчеркнул, что узнавал значение имени, и хотел отдать дань уважения стране, в которой он работает. «Он тоже рыжий, как и я. Мы спасаем род рыжих», — пошутил 34-летний тренер.

В апреле Абаскаль заключил брак со своей невестой Алехандрой в Москве. У пары родился первый ребенок.

30 июня 2022 года Абаскаль объяснил решение работать в России. Специалист заявил, что переживал из-за переезда в страну, однако его убедили в безопасности нахождения в России.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Перед последним туром РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.