Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора
Индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. Об этом сообщает Vogue.
По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке. «Этот уникальный вариант упражнения сочетает в себе преимущества традиционной планки с дополнительными задачами сохранения стабильности и баланса на движущейся поверхности», — отметила Санон.
Новичкам модель предложила начать с низкой скорости беговой дорожки и коротких интервалов нахождения в планке. «Динамическое движение беговой дорожки бросает вызов мышцам кора, что приводит к их укреплению. Задействуя несколько групп мышц одновременно, планка на беговой дорожке является эффективным вариантом тренировки», — добавила Санон.
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