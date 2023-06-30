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16:47, 30 июня 2023Спорт

Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора

Индийская модель Санон назвала планку на беговой дорожке лучшим упражнением для мышц кора

Фото: Mike Cox / Unsplash

Индийская модель Крити Санон назвала лучшее упражнение для работы над мышцами кора. Об этом сообщает Vogue.

По ее словам, с этой задачей отлично справится планка на беговой дорожке. «Этот уникальный вариант упражнения сочетает в себе преимущества традиционной планки с дополнительными задачами сохранения стабильности и баланса на движущейся поверхности», — отметила Санон.

Новичкам модель предложила начать с низкой скорости беговой дорожки и коротких интервалов нахождения в планке. «Динамическое движение беговой дорожки бросает вызов мышцам кора, что приводит к их укреплению. Задействуя несколько групп мышц одновременно, планка на беговой дорожке является эффективным вариантом тренировки», — добавила Санон.

25 июня фитнес-эксперт Джоанна Холл рассказала об улучшающей осанку технике ходьбы. По словам специалиста, необходимо обратить внимание на то, как стопа во время движения перекатывается с пятки на носок, и активнее прорабатывать подъем.

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    Алексей Гусев
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