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01:00, 30 июня 2023Ценности

Бритни Спирс снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Певица Бритни Спирс снялась в платье с вырезом на бедре и глубоким декольте на фоне сада

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и показала свою фигуру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница снялась на фоне сада в белом платье средней длины с вырезом в области бедер и глубоким декольте. При этом знаменитость продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь. В качестве белья она примерила темно-зеленый бюстгальтер.

Свой образ артистка дополнила широкополой соломенной шляпой бежевого цвета и тонким ожерельем на шее. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне Бритни Спирс станцевала в бикини перед мужем. Поп-исполнительница предстала в ярко-розовом купальнике с завязками на шее, исполняя танец. Звезда распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и широкополой коричневой шляпой.

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    Екатерина Ештокина
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