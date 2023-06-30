Выживаемость при раке легких определили по анализу крови

Разработан тест по выявлению выживаемости при раке легких на основе анализа крови

Ученые из Техасского университета определили вероятность выживания при раке легких по анализу крови. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Oncology.

Как уточняется, анализ основан на выявлении четырех белков (4MP) в сочетании с моделью риска развития рака легких (PLCOm2012). Для разработки тест-системы авторы проанализировали преддиагностические образцы крови из исследования по скринингу рака предстательной железы, легких, толстой кишки и яичников, состоящего из 552 человек, у которых позже развился рак легких, и 2193 человек, у которых этого не произошло. Из 552 человек, которым был поставлен диагноз в течение шестилетнего периода исследования, 70 процентов не выжили из-за рака легких.

Новая комбинация показала улучшенную чувствительность, специфичность и прогностическую ценность по сравнению с предыдущими моделями.

В июне 2023 года сотрудники Йельского университета выявили таблетки, увеличивающие выживаемость на 51 процент при определенном типе рака легких.

