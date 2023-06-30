Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:24, 30 июня 2023Наука и техника

Выживаемость при раке легких определили по анализу крови

Разработан тест по выявлению выживаемости при раке легких на основе анализа крови

Фото: CDC / Unsplash

Ученые из Техасского университета определили вероятность выживания при раке легких по анализу крови. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Oncology.

Как уточняется, анализ основан на выявлении четырех белков (4MP) в сочетании с моделью риска развития рака легких (PLCOm2012). Для разработки тест-системы авторы проанализировали преддиагностические образцы крови из исследования по скринингу рака предстательной железы, легких, толстой кишки и яичников, состоящего из 552 человек, у которых позже развился рак легких, и 2193 человек, у которых этого не произошло. Из 552 человек, которым был поставлен диагноз в течение шестилетнего периода исследования, 70 процентов не выжили из-за рака легких.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Новая комбинация показала улучшенную чувствительность, специфичность и прогностическую ценность по сравнению с предыдущими моделями.

В июне 2023 года сотрудники Йельского университета выявили таблетки, увеличивающие выживаемость на 51 процент при определенном типе рака легких.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    При взрыве на российском нефтегазодобывающем управлении погибли два человека

    В Кремле объяснили поездку Путина в Дагестан

    Ведущая «Давай поженимся!» отреагировала на уход Tinder из России

    Выбрана самая красивая девушка Москвы

    МИД России выразил решительный протест в связи с арестом граждан РФ в Польше

    Популярная юмористка сравнила отдых в России и за границей

    Выживаемость при раке легких определили по анализу крови

    Главком ВСУ оценил изменения на линии фронта из-за мятежа Пригожина

    Лавров рассказал о давлении Запада на африканские страны из-за саммита в России

    Пользователи сети раскритиковали образ Ольги Бузовой в откровенном топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости