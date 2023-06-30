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15:06, 30 июня 2023Мир

В МИД рассказали послу Колумбии об опасности посещений зоны СВО

Посла Колумбии пригласили в МИД РФ после новости о пострадавших в Краматорске колумбийцах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра был приглашен в МИД РФ, где ему объяснили необходимость рекомендовать гражданам страны воздержаться от поездок в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, послу указали на необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий.

Ранее посольство России в Боготе назвало прифронтовой Краматорск неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где пострадали три гражданина страны. По словам главы государства, Россия напала «на трех беззащитных колумбийских мирных жителей», чем нарушила протоколы войны.

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    Глеб Бажуткин
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