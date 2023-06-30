Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
15:30 (Мск)
Лючия Бронцетти
Бад-Хомбург
Катержина Синякова
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Волгарь
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Янник Ханфман
Сегодня
19:00 (Мск)
Адриан Маннарино
Мальорка
09:25, 30 июня 2023Спорт

Бывший футболист ЦСКА назвал последствия отказа клубов РПЛ от легионеров

Бывший футболист ЦСКА Роман Орещук заявил, что уровень РПЛ упадет без легионеров

Кадр: oSporte TV / YouTube

Бывший спортивный директор «Динамо» и экс-футболист ЦСКА Роман Орещук назвал последствия отказа клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от легионеров. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, это приведет к падению уровня лиги, и, как следствие, зрительского интереса. «Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом — наших качественных российских футболистов нет», — заявил Орещук.

8 июня президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе. «Легионеры — тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», — отметил глава государства.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Минувший чемпионат в пятый раз подряд выиграл «Зенит».

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Стукнули кулаком по столу: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашение о членстве

    Впервые обнаружены высокоэнергетические нейтрино из центра Млечного Пути

    Запрет пластика в России столкнулся с проблемами

    Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Москва» 2023 года

    В России перестал работать Tinder

    Бывший футболист ЦСКА назвал последствия отказа клубов РПЛ от легионеров

    Курс доллара превысил 88 рублей

    Беглов назвал причины конфликта с Пригожиным

    Из российского санатория 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

    Российский парикмахер назвала способы избежать электризации волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости