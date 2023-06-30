Бывший футболист ЦСКА назвал последствия отказа клубов РПЛ от легионеров

Бывший футболист ЦСКА Роман Орещук заявил, что уровень РПЛ упадет без легионеров

Бывший спортивный директор «Динамо» и экс-футболист ЦСКА Роман Орещук назвал последствия отказа клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от легионеров. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его мнению, это приведет к падению уровня лиги, и, как следствие, зрительского интереса. «Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом — наших качественных российских футболистов нет», — заявил Орещук.

8 июня президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе. «Легионеры — тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», — отметил глава государства.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Минувший чемпионат в пятый раз подряд выиграл «Зенит».