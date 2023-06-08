Путин высказался о легионерах в российском футболе
Путин высказался о легионерах в российском футболе фразой «не плохо, но все хорошо в меру»
Президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе. Его слова со встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым приводит ТАСС.
Клычков заявил, что в орловской команде будут выступать только местные игроки. «Легионеры — тоже не плохо, но все хорошо в меру просто», — такой фразой ответил ему Путин.
Согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/2023 в командах может присутствовать не более 13 иностранных игроков. При этом на поле в матчах чемпионата страны за один клуб могут играть не более восьми легионеров. Отмечается, что футболисты из Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии не относятся к этой категории.