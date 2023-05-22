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17:01, 22 мая 2023Спорт

ФИФА запретила действующим игрокам РПЛ приостанавливать контракты

ФИФА запретила действующим игрокам и тренерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

Фото: Nigel Msipa / Unsplash

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно новым условиям, опцией не смогут воспользоваться иностранные игроки и тренеры, которые продолжают работать в российских клубах. Также лишены этой возможности те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года. Отмечается, что воспользовавшиеся опцией футболисты могут продлить приостановку контракта еще на один сезон.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта 2022 года. Изначально опция была доступна до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие было продлено до 30 июня 2023-го.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России отстранена от участия в официальных матчах.

Дарья Коршунова
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