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11:08, 30 июня 2023Наука и техника

Проживание рядом с зеленью увеличило продолжительность жизни

Science Advances: жизнь вблизи парков замедлила биологическое старение

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что проживание рядом с зеленью увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2,5 года. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Известно, что обилие зеленых насаждений и городских парков помогают регулировать климат, повысить биоразнообразие и создать ощущение спокойствия у жителей городов. Также предыдущие исследования показали, что пребывание в зеленых насаждениях улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и снижает уровень смертности. Теперь специалисты пришли к выводу, что жизнь вблизи деревьев помогает замедлить биологическое старение.

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Для этого авторы изучили метилирование ДНК 900 участников из четырех городов в период с 1986 по 2006 год на основе анализов крови, чтобы определить биологический возраст. Затем полученные данные сопоставили со спутниковыми снимками, которые определяли, насколько близки адреса проживания испытуемых к растительности и паркам. В статистическую модель также внесли информацию об образовании, доходе, курении и других важных переменных.

Результаты показали, что люди, чьи дома были окружены 30-процентным зеленым покровом в радиусе пяти километров, были в среднем биологически на 2,5 года моложе по сравнению с теми, чьи дома были окружены 20-процентным зеленым покровом.

В феврале 2023 года сотрудники университета Помпеу Фабра в Испании заявили, что последствия для жизни и здоровья жителей Европы, связанные с экстремальной жарой летом 2015 года, можно было бы предотвратить при увеличении площади городских зеленых насаждений на 30 процентов.

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    Елена Апазиди
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