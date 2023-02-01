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06:30, 2 февраля 2023Наука и техника

Зеленые насаждения оказались способом спасти тысячи людей от смерти

Lancet: увеличение площади городских деревьев на треть спасет тысячи людей от смерти

Фото: Vincent West / Reuters

Одну треть всех преждевременных смертей в Европе, связанных с экстремальной жарой летом 2015 года, можно было бы предотвратить при увеличении площади городских зеленых насаждений на 30 процентов. К такому выводу пришли ученые Университета Помпеу Фабра в Испании, которые опубликовали результаты исследования в журнале Lancet.

Специалисты оценили смертность среди людей возрастом более 20 лет, проживавших в 93 европейских городах, в период с июня по август 2015 года, что охватывает население численностью 57 миллионов человек. Уровень смертности соотносили со средними дневными температурами в двух моделях, одна из которых учитывала влияние городских островов тепла, а другая имитировала уменьшение температуры из-за увеличения площади, занимаемой деревьями, на 30 процентов.

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В рассматриваемый период температура воздуха в городах была в среднем на 1,5 градуса больше, чем в пригородах и сельской местности. Максимальная разница наблюдалась в румынском городе Клуж-Напока, в котором температура была на 4,1 градуса больше. В целом, 75 процентов всего населения проживали в районах островов тепла, в которых разница температуры составляла более одного градуса Цельсия, и 20 процентов — там, где разница составляла более двух градусов.

6700 преждевременных смертей были связаны с высокой температурой городского воздуха, что составляет 4,3 процента смертности в летний период и 1,8 процента годовой смертности. Результаты моделирования показали, что это количество могло бы быть уменьшено на 2644 смерти, если бы площадь, занимаемая деревьями, увеличилась на 30 процентов. Это соответствует 39,5 процента всех смертей, связанных с высокой температурой городского воздуха, 1,8 процента всех летних смертей и 0,4 процента всех годовых смертей.

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Александр Еникеев
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