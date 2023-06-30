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13:08, 30 июня 2023Ценности

11-летний сын Киркорова представил коллекцию одежды

11-летний сын певца Филиппа Киркорова Мартин представил коллекцию одежды

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин представил собственную коллекцию одежды в свой день рождения, 29 июня. Соответствующую информацию публикует издание Super.

На размещенных кадрах видны манекенщицы, выходящие на подиум в комбинезонах из ярких и блестящих тканей, пиджаках и брюках, а также накидках на голое тело. Модели мужского пола дефилируют в халатах и костюмах в пижамном стиле. Среди прочего были представлены наряды для детей, состоящие из футболок с принтом, однотонных юбок и штанов.

Известно, что 11-летний Мартин Киркоров самостоятельно создал наряды в соавторстве со звездным дизайнером Аникой Керимовой, которая увидела рисунки ребенка и предложила ему сотрудничество. На работу с эскизами его вдохновила сестра — Алла-Виктория.

При этом ребенок заявил, что в будущем он хочет стать футболистом, а моделирование одежды — это его хобби.

Ранее в июне сообщалось, что коллекция нарядов сына Киркорова обошлась в 10 миллионов рублей. Аника Керимова пояснила, что в работе планировали использовать натуральный шелк, камни Swarovski и перья.

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    Екатерина Ештокина
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