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18:51, 20 июня 2023Ценности

Коллекция одежды 10-летнего сына Киркорова обошлась в 10 миллионов рублей

Коллекция одежды 10-летнего сына певца Филиппа Киркорова обошлась в 10 миллионов рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Создание коллекции одежды 10-летнего сына российского поп-певца Филиппа Киркорова Мартина обошлось в миллионы рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

Мальчик создал наряды в соавторстве со звездным дизайнером Аникой Керимовой, которая увидела рисунки ребенка и предложила ему сотрудничество. Отмечается, что это будут летние предметы гардероба ярких расцветок. «У мальчика действительно очень большие способности в области дизайна одежды. Он очень развитый и талантливый», — заявила модельер.

Известно, что на данную коллекцию было потрачено более 10 миллионов рублей. Она будет презентована в день рождения мальчика, 29 июня. «Я сразу решила, что она должна быть в сегменте люкс. Там будут и натуральные шелка, и камни Сваровски, и перья… К счастью, у нас есть компании, меценаты, которые помогают», — пояснила Керимова.

Ранее в июне сообщалось, что Филипп Киркоров решил продать в сети свои поношенные вещи стоимостью более 15 миллионов рублей. Всего в профиле артиста представлено 1147 товаров. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба брендов Gucci, Prada, Versace, Mugler и других.

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    Карина Черных
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