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21:14, 30 июня 2023Мир

Лавров заявил о сборе Западом нацистской коалиции против России и Белоруссии

Лавров: запад использует Украину для сбора нацистской коалиции против России и Белоруссии
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Reutes

Западные страны хотят собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, используя Киев. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии», — заявил он. Однако, заверил глава внешнеполитического ведомства, Москва и Минск справятся с любыми возможными трудностями.

По словам Лаврова, в настоящее время происходит возрождение нацизма, которое западные страны поощряют. В частности, он упомянул отмену славянской культуры в Европе.

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    Марина Совина
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