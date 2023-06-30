Лавров прояснил слова про остающихся в ЦАР «нескольких сотнях военнослужащих»

Лавров: в ЦАР давно работают несколько сотен экспертов по линии министерства обороны

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) давно работают несколько сотен российских экспертов по линии министерства обороны. Слова про остающихся в ЦАР «нескольких сотнях военнослужащих» прояснил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, что касается деятельности в Африке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая также работает в ЦАР и других странах, такая договоренность заключена напрямую между этими правительствами и ЧВК.

«Какая будет судьба вот этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК "Вагнер" — это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти», — отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение о работе по контрактам и присутствию ЧВК «Вагнер» в Африке — вопрос суверенных правительств африканских стран.