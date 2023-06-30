Назван срок для отказа от нефти и газа

ExxonMobil: нефть останется крупнейшим источником энергии как минимум на два десятилетия

Нефть и газ останутся главными источниками энергии еще несколько десятилетий из-за медленного перехода на возобновляемые источники. Срок для вероятного отказа от них назвали представители отрасли на конференции Energy Asia, сообщает CNBC.

По словам гендиректора американской нефтяной компании Hess Corporation Джона Хесса, переход к зеленой энергетике потребует инвестиций в четыре триллиона долларов в год и новых технологий, которых на сегодняшний день даже не существует. Он также добавил, что нефть и газ являются ключом к конкурентоспособности мировой экономики и к доступному и безопасному переходу на альтернативные источники энергии. Именно поэтому самой большой проблемой, с которой сталкивается мир, является недостаточное инвестирование в отрасль, заявил Хесс.

Старший советник крупнейшего американского производителя нефти ExxonMobil Эрин Макграт предположила, что нефть останется крупнейшим первичным источником энергии еще как минимум до 2050 года, учитывая ее «жизненно важное место в коммерческом транспорте и химической промышленности». По ее словам, в ближайшие два-три десятилетия спрос на нефть вырастет на 15 миллионов баррелей в день за счет развивающихся рынков Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что самый большой рост спроса на энергоносители (порядка трех процентов) из всех стран произойдет в Индии. К этому приведет увеличение населения страны. Генеральный директор компании Vitol Рассел Харди отметил, что пик потребления нефти наступит к 2030 году, после чего спрос на сырье начнет снижаться к 2040 году на фоне развития парка электромобилей.

Ранее стало известно, что польский энергетический концерн Orlen договорился о поставках нефти с британской BP, чтобы заменить поставки российского топлива. Экспортировать нефть BP будет на единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Польше. В рамках договора Варшава будет получать до шести миллионов тонн топлива в течение года. Весной энергоконцерн полностью разорвал контракт с российской «Татнефтью», и начал готовить иски к России за остановку поставок.

Чтобы заменить российские нефть и газ, Норвегия решила инвестировать в нефтегазовые проекты на континентальном шельфе страны. На разработку месторождений направят 200 миллиардов крон (19 миллиардов долларов). Эти проекты, за счет которых планируется обеспечить новое производство во второй половине 2020-х годов, в стране называют вкладом в энергетическую безопасность Европы.